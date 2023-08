Pronostico Bilbao-Real Madrid, insidia basca per Ancelotti

Real Madrid-Athletic Bilbao (1-1) aveva chiuso la Liga 2022/23. Ora si riparte a campi invertiti, al San Mamès di Bilbao . Ovvero la fortezza dei baschi, qui è difficile sia portar via l’intera posta che segnare più di una rete. Ma il Real , che ha detto addio a Benzema e che in estate non ha brillato, è pur sempre il Real.

Quota elevata per il segno 2 del Real

Storicamente è una sfida più combattuta che spettacolare, sei degli ultimi sette scontri diretti hanno messo a referto l’Under 2,5. Le insidie per il Real sono certificate dal 2.15 previsto per il segno “2” dei Blancos.

Il consiglio è di orientarsi sul Multigol Casa 1-2, quotato a 1.55, o sul Goal in lavagna a 1.67.