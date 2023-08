Dimissioni Mancini, i bookie certi: ecco chi sarà il nuovo ct dell'Italia

Le dimisisoni a sorpresa di Roberto Mancini da ct della Nazionale ha fatto partire il toto nomi per il successore. La prossima partita degli azzurri è in programma per il 9 settembre contro la Macedonia del Nord per la qualificazione ai prossimi Europei, perciò la FIGC deve trovare in fretta il sostituto. Intanto i bookmaker sono già sicuri di chi sarà.