Prossimo Ct Italia, ecco chi è favorito per le quote

Come un fulmine a ciel sereno, sono arrivate le dimissioni di Roberto Mancini da Ct della nazionale italiana. Un evento inatteso, che fa scattare immediatamente il toto-allenatore: chi prenderà il posto del Mancio alla guida dell'Italia? Due i candidati forti, nelle previsioni dei bookmaker.

Testa a testa Conte-Spalletti per i bookie

Con due sfide di qualificazione agli Europei da giocare tra meno di un mese, non passerà molto tempo prima che verrà scelto ufficialmente il sostituto di Mancini sulla panchina dell'Italia. I bookie hanno le idee piuttosto chiare: è Antonio Conte il favorito. Il ritorno del tecnico salentino alla guida della nazionale azzurra vale 1.50.

In piena corsa anche Luciano Spalletti, pagato 2.50. Meno probabili la comunque tenuti in buona considerazione Daniele De Rossi e Fabio Cannavaro, entrambi in lavagna a 5.