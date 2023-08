Pronostico Torino-FeralpiSalò, la quota della combo 1+Over 2,5

Torino e FeralpiSalò si sono affrontati in amichevole lo scorso 22 luglio e in quell’occasione vinsero 2-0 i granata . Ora si fa sul serio visto che le due squadre si ritrovano di fronte per centrare il passaggio del turno in Coppa Italia .

Toro favorito, ci stanno almeno tre gol

Per la Feralpi di mister Vecchi si tratta del secondo impegno stagionale in questa competizione, dopo il 2-1 inflitto al Vicenza. Per i Leoni del Garda dunque è alle porte un altro test importante in vista dell’esordio in Serie B contro il Parma, tra sei giorni.

Il Toro, archiviato il ko per 2-1 con il Reims, vuole partire col piede giusto in un match ufficiale dove i granata hanno appiccicata addosso l’etichetta di “favoriti”.

Il segno 1 finale sfiora l’1.30, poco probabile il 2 che si gioca a 10. Lo scorso anno il Toro partì alla grande in Coppa Italia battendo nell’ordine Palermo (3-0) e Cittadella (4-0) con Radonjic e Pellegri in grande spolvero. Contro la Feralpi l’opzione 1+Over 2,5 è in lavagna a 1.75.