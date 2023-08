Pronostico Dinamo Zagabria-Aek, ecco una combo per le scommesse

Ecco cosa puoi trovare sul canale Telegram di Gollo Predictor: è tutto gratis!

Dinamo favorita, una combo per le scommesse

Per l'Aek si tratta della prima gara ufficiale in stagione ma occhio perché il precampionato è stato di ottimo livello: vittorie in scioltezza contro Shakhtar, Anversa e Trabzonspor.

La Dinamo dopo lo scivolone all'esordio in campionato contro l'Hajduk si è rimessa in carreggiata e nelle successive quattro partite (compreso il doppio confronto in Champions contro l'Astana) è sempre riuscita a mantenere inviolata la sua porta.

Per questo, nonostante i bookie accordino i favori del pronostico ai croati (segno 1 a 2.15), può essere opportuno orientarsi su una combo: 1X + Under 3,5 o 1X + Multigol 1-4.