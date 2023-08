City-Siviglia per la Supercoppa Europea: quote scommesse e pronostico

Sfida tra regine d'Europa al Karaiskakis Stadium del Pireo. Il Manchester City di Guardiola, vincitore del Treble in cui brilla la Champions League, sfida il Siviglia che ha trionfato in Europa League a spese della Roma.

Fai i tuoi pronostici!

Quote 1X2 finale e marcatori: occhio a Alvarez

Il netto 3-0 al Burnley nel segno di Haaland (doppietta) copre solo in parte il fatto che la condizione del City non sia ancora ottimale. E poi c'è il guaio De Bruyne, ko in finale di Champions contro l'Inter e ancora out nel primo tempo del match contro i Clarets.

Ma la perdita del fuoriclasse belga non può mai essere un alibi per il City, che contro il Siviglia cerca di alzare al cielo la prima Supercoppa Europea della sua storia.

Male il Siviglia al debutto in Liga contro il Valencia, un 1-2 che di certo non mette gli andalusi nelle migliori condizioni per affrontare il Dream team inglese.

Nei pronostici della vigilia il City domina in lavagna, la quota dell'1 si ferma a 1.40. Il Siviglia proverà a restare in partita cercando di limitare i danni anche se alla fine a spuntarla dovrebbero essere gli inglesi, magari con uno o due gol di scarto: ipotesi offerta a 1.97.

I marcatori? Scontato dire Haaland (a 1.65 un suo sigillo), il talentuoso Julian Alvarez è più di un'alternativa. Una rete dell'argentino nei 90 minuti si gioca a 2.50.