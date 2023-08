Pronostico Genk-Olympiakos, per i bookie segnano entrambe

È bastato un colpo di Fortounis: un gol dell'esterno offensivo greco in apertura ha deciso Olympiakos-Genk. L'1-0 lascia aperti i giochi qualificazione ma il club belga non può fare alcuna speculazione: serve la vittoria per evitare un'altra retrocessione, dopo aver salutato la Champions per via dell'eliminazione subìta ai rigori per mano del Servette.