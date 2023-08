Pronostici Liga spagnola, il Maiorca di Muriqi sfida il Villarreal

Per Maiorca e Villarreal, in Liga, la gara inaugurale non è stata festeggiata con i tre punti. La sorte peggiore è toccata al Sottomarino Giallo, sconfitto dal Betis per 2-1 con gol decisivo incassato nei minuti di recupero del secondo tempo. Il Maiorca ha chiuso in parità la sfida col Las Palmas, trovando il gol dell’1-1 nella ripresa dopo che l’ex laziale Muriqi aveva sbagliato un penalty al minuto 40.