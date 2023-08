Pronostico Roma-Salernitana, Mou senza Dybala e Pellegrini

Fai i tuoi pronostici sulle partite di Serie A

Le quote sui marcatori: occhio a Belotti e a Candreva

Lo scorso anno la Salernitana portò via un 2-2 dall'Olimpico contro una Roma che aveva deciso di fare all-in sull'Europa League "sacrificando" un po' il campionato. Per questo debutto Mourinho confida sulla voglia di rivalsa del Gallo Belotti e magari sul contributo di qualche nuovo arrivato come Aouar. La Salernitana ha superato l'ostacolo Ternana in Coppa Italia grazie ad un gol di Candreva, uno dei leader della squadra. Uno sguardo alle quote dei singoli sopra citati prima di passare al pronostico "tecnico". L'ipotesi che Belotti segni o faccia assist vale 1.70, premio che sale a 2.15 scegliendo come protagonista Aouar. Nel caso dell'ex Lazio Candreva la posta si può invece triplicare.

Roma favorita nell'1X2 finale

Quanto alle quote sull'esito 1X2 finale, la Roma vincente è a 1.55, il pareggio a 4 e il 2 a 6.50. Tutto sommato soddisfacente il moltiplicatore corrisposto dal Multigol Casa 1-2, pari a 1.60 volte la puntata effettuata.