Serie A al via! Il pronostico di Frosinone-Napoli

Sul canale Telegram di Gollo Predictor i pronostici sulla Serie A

Almeno una non segna? Ecco quanto paga il No Goal

C’è grande curiosità per vedere all’opera una truppa che lo scorso anno bagnò il suo debutto in campionato con un pirotecnico 5-2 all’Hellas Verona. Un manifesto di quella che sarebbe stata la cavalcata azzurra verso un meritatissimo Scudetto. Il Frosinone ha rotto il ghiaccio battendo il Pisa in Coppa Italia (1-0) ma l’impatto con la nuova categoria è tutto da verificare.

Per le quote sarà un esordio a tinte azzurre. Il segno 2 del Napoli, che nello scorso campionato ha vinto 14 volte su 19 in trasferta, vale 1.35 contro l’8.40 previsto per l’1 laziale. La regina della scorsa cadetteria, il Frosinone, ha messo in mostra una super difesa nella stagione 2022/23. Chissà che non possa risultare opportuno, allora, provare il No Goal a quota 1.70.