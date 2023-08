Scommesse Serie A 1ª giornata: migliori quote di Empoli-Verona

Subito punti importanti in palio nella sfida tra Empoli e Verona delle 18.30 di sabato 19 agosto. Partita dal pronostico incerto, gli ultimi tre precedenti sono terminati in parità (1-1) mentre da cinque si assiste ad almeno una rete per parte tra toscani e scaligeri.

Multi chance X o Goal: di che si tratta e quanto paga

Mboula è uno dei volti nuovi in casa Hellas, l'ex Maiorca ha stappato il match di Coppa Italia contro l'Ascoli e, per la cronaca, un suo gol contro l'Empoli vale ben 5 volte la posta. Zanetti punta su bomber Caputo, subito in gol contro il Cittadella che poi ha ribaltato la situazione al Castellani. Più probabile per i bookie che ad esultare sia l'esperto attaccante, proposto marcatore a 2.75.

Le premesse per un match da Goal sembrano esserci, volendo abbassare il coefficiente di difficoltà si può optare per l'esito Multi chance X o Goal a quota 1.57. Scommessa centrata se Empoli-Verona finisce in parità oppure con almeno una rete per parte.