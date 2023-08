Pronostici Serie A, Sassuolo-Atalanta promette spettacolo

Segui i consigli dell'algoritmo sulle partite di Serie A e non solo

Match da Goal per i bookmaker

ontro il Cosenza in Coppa Italia subito un 2-2 (al 90’) divertente per la banda neroverde, sempre imbattuta negli ultimi tre precedenti andati in scena al Mapei contro i nerazzurri: due vittorie e un pareggio. L’Atalanta dopo il crollo in casa dell’Union Berlino (1-4) si è riassestata impattando a Torino contro la Juve. Negli ultimi cinque debutti in Serie A la Dea ha sempre vinto e in quattro di queste occasioni ha giocato lontano da Bergamo.

Ci sono dunque tutti i presupposti per assistere ad una sfida “movimentata” e con almeno una rete per parte. L’esito Goal mette d’accordo i bookie alla quota di 1.50 (circa). Seguendo questa linea, ha una sua logica anche la giocata Over 0,5 primo tempo+Over 0,5 secondo tempo valutata 1.53.