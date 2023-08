Thiago Motta contro Pioli: quote e pronostico di Bologna-Milan

Non basterà la sfida col Bologna per capire se il rinnovatissimo Milan di Pioli sia un progetto da promuovere. Sarà tuttavia un test importante per tenere il passo delle rivali nella corsa allo Scudetto . I rossoneri debuttano dunque al Dall’Ara dove non perdono addirittura dal 10 marzo 2002 e dove lo scorso anno pareggiarono 1-1 .

Milan favorito, la quota del segno 2... e non solo

La squadra di Thiago Motta ha perso il suo big, Marko Arnautovic, che era in campo nel vittorioso match di Coppa Italia contro il Cesena (2-0). Con Barrow out e Orsolini (al centro di rumors di mercato) ancora indietro di condizione i rossoblù potrebbere avere qualche difficoltà in zona gol.

Piuttosto interessanti le quote sul match che vedono il Milan favorito a 1.97 sul Bologna, che si gioca vincente a 3.90. L’Under 2,5 è valutato 1.74, dunque per i bookie verranno realizzate al massimo due reti. Da segnalare la combo che prevede il Bologna a segno non più di una volta e il Milan in gol in almeno un’occasione. La scelta corrispondente è Under 1,5 Casa+Over 0,5 Ospite a quota 1.57.