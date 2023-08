Playoff Champions League, il pronostico di Rangers-Psv

Un anno dopo, la storia si ripete. Rangers e Psv si trovano nuovamente di fronte per contendersi un biglietto per la fase a gironi di Champions League. La partita d'andata si gioca ad Ibrox Park e per i bookmaker si annuncia a dir poco equilibrata.

Fai i tuoi pronostici

Partita equilibrata, Psv imbattuto?

Super avvio di stagione per il Psv che dopo aver alzato al cielo la Supercoppa olandese al cospetto del Feyenoord (1-0) ha vinto i successivi quattro impegni (due in Eredivisie, due nei preliminari di Champions) con almeno due reti di scarto.

De Jong e compagni hanno spazzato via con grande autorità lo Sturm Graz mentre i Rangers hanno faticato più del previsto per avere ragione del Servette: vittoria per 2-1 in casa e 1-1 in trasferta.

I Rangers proveranno a sfruttare il fattore campo per assicurarsi un tesoretto da portare ad Eindhoven ma non sarà facile contro una squadra in fiducia e temibile davanti. Il Goal sulla carta è probabile e lo si può legare in combo, per alzare la quota, con la doppia chance X2.