Champions League, quote e pronostico di Rakow-Copenhagen

La compagine polacca arriva all'appuntamento dopo aver eliminato l'Aris con un complessivo 3-1 (al 2-1 ottenuto in casa ha fatto seguito la vittoria per 1-0 in trasferta) mentre la "Bayens Hold" ha battuto lo Sparta Praga ai rigori dopo aver terminato il doppio confronto sull'1-1 (0-0 il punteggio dopo i primi 90 minuti) e sul 3-3 dopo i tempi supplementari.

Fai ora i tuoi pronostici!

Partita equilibrata, scopri il pronostico

Analizzando le partite disputate dalle due squadre nei rispettivi campionati di appartenenza invece si nota subito che il Copenhagen a differenza del Rakow (5° ma ancora imbattuto in casa) è primo a punteggio pieno (5 successi su 5 con 13 gol fatti e 4 subiti).

I bookie non si sbilanciano e offrono il segno 1 a circa 2.45, la "X" a 3.25 e il "2" a 2.95. In un match così equilibrato non si può di certo escludere il pareggio quindi è lecito provare la "combo" X2+Under 4,5 a 1.65.