Copa Libertadores, quote e pronostico di Bolivar-Internacional

Andata dei quarti di finale di Copa Libertadores, allo stadio "Hernando Siles" di La Paz il Bolivar si appresta a ricevere l'Internacional. Entrambe le compagini in campo nel turno precedente hanno dovuto ricorrere all'utilizzo degli extra-time per battere i rispettivi avversari. Il Bolivar dopo aver chiuso il match d'andata con l'Atletico Paranaense sul punteggio di 3-1 ha eliminato l'undici brasiliano soltanto ai calci di rigore (3-3 il punteggio al termine dei regolamentari) mentre l'Internacional ha eliminato il River Plate in rimonta, sconfitta per 2-1 in Argentina e vittoria per 2-1 al ritorno, decisivi anche qui i tiri dal dischetto.