I bookmakers dopo la prima giornata sono convinti: ecco chi vincerà la Serie A

I risultati maturati nel corso della prima giornata di Serie A hanno fatto oscillare le quote relative alla vincitrice del prossimo scudetto.

Chi vincerà lo scudetto? Le quote dei bookie

Per le maggiori agenzie di scomesse, l'Inter resta la favorita per la vittoria finale, con la quota che flette tra 2,75 e 3. Subito dietro ai nerazzurri ci sono Napoli e Juventus, reduci dalle vittorie ottenute sui campi del Frosinone e dell'Udinese, con la quota scudetto che è pagata tra 3,75 e 4 volte la posta. Il Milan è fermo a 4,50. Le altre formazioni sono nettamente staccate, con la vittoria dello scudetto della Roma che è ferma a 15, mentre per la Lazio si sale a 18. Seguono l'Atalanta a 25 e la Fiorentina a 65.