Conference League, Rapid Vienna-Fiorentina: quote, statistiche e pronostico

Il match d'andata va in scena in Austria, precisamente all'Allianz Stadion di Vienna. Tre sono le gare ufficiali disputate al momento dall'undici biancoverde in casa, il Rapid Vienna ha fatto registrare una vittoria (4-0 contro l'Altach) e una sconfitta (1-0 con l'Hartberg) in campionato e un pareggio con il Debrecen (0-0) nel turno precedente di Conference League.

La Fiorentina ha giocato un solo match, in trasferta a Marassi contro il Genoa ed è riuscita ad imporsi con un netto 4-1. La "Viola" nella prima giornata di Serie A è riuscita subito a mettere le cose in chiaro chiudendo il primo tempo sul punteggio di 3-0.

Show in vista a Vienna, scopri il pronostico

Le quote di questo incontro pendono tutte dalla parte del club allenato da Vincenzo Italiano. La vittoria della Fiorentina moltiplica la posta per 1.67 mentre la doppia chance 1X è proposta mediamente a 2.10.

L'esordio in campionato della "Viola" lascia pensare che anche questa sfida possa regalare emozioni e diverse occasioni da rete. I bookie sorridono al "Goal" e all'Over 2,5, due esiti di scommessa offerti in lavagna a circa 1.70. La "combo" Under 1,5 Casa+Over 1,5 Ospite paga quasi 2.10.