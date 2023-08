Pronostico Fenerbahce-Twente, analisi e statistiche del match

Al "Sukru Saracoglu Stadium" di Istanbul va in scena il confronto tra due squadre che hanno iniziato nel migliore dei modi questa nuova stagione. Da una parte c'è il Fenerbahce padrone di casa che spinto dai gol di Edin Dzeko e Dusan Tadic è riuscito sempre a vincere nelle prime 6 gare disputate in questa stagione (ben 19 le reti realizzate) mentre dall'altra c'è un Twente che si trova a punteggio pieno in campionato (al 4-1 inflitto all'Almere City ha fatto seguito il 3-1 casalingo con lo Zwolle) ed in Conference League ha prima eliminato l'Hammarby ai tempi supplementari e poi ha battuto con un complessivo 5-0 il Riga.