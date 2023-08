Playoff Europa League, una combo per Dinamo Zagabria-Sparta Praga

Dinamo Zagabria e Sparta Praga hanno in comune l'amarezza dovuta all'eliminazione dai preliminari di Champions. I croati sono stati eliminati dall'Aek in virtù dei due gol subiti nell'eterno recupero del match di ritorno in Grecia. Lo Sparta ai rigori ci è arrivato dopo il doppio pareggio con il Copenaghen ma il verdetto degli undici metri è stato impietoso: sconfitta e automatica "retrocessione" al playoff di Europa League.