Pronostici Serie B, Sampdoria-Pisa: quote e statistiche del match

La Sampdoria di Andrea Pirlo non vuole fermarsi e dopo aver superato gli esami di Sudtirol (biancorossi battuti in Coppa Italia ai calci di rigore, 1-1 il punteggio al termine dei tempi supplementari) e Ternana (trasferta vinta per 2-1 grazie alle reti siglate da La Gumina nel primo tempo e da Depaoli nella ripresa) si appresta a ricevere il Pisa di Alberto Aquilani .

La compagine toscana non essendo scesa in campo la scorsa settimana farà il suo esordio in questo campionato. Il club nerazzurro con la sconfitta rimediata sul campo del Frosinone (1-0, autorete di Canestrelli) ha già salutato la Coppa Italia mentre nelle quattro amichevoli disputate quest'estate ha fatto registrare 3 vittorie (4-0 contro Pro Sesto e Fiorenzuola e 1-0 con la Carrarese) e un pareggio (1-1 contro il Como).

A Marassi le quote sorridono ai blucerchiati, scopri il pronostico

Nella precedente stagione il Pisa con 21 gol realizzati e altrettanti subiti è riuscito a vincere soltanto 4 volte in trasferta. Le quote di questo incontro pendono tutte dalla parte dei blucerchiati, il segno 1 paga poco meno di 1.80 mentre la doppia chance X2 raddoppia mediamente una qualsiasi puntata.

La possibilità che la Sampdoria trovi la via del gol nel primo tempo è in lavagna a 1.87 mentre l'Over 1,5 Casa al novantesimo si gioca a circa 1.95. La "combo" Over 0,5 Casa+Under 1,5 Ospite (minimo un gol della Samp, massimo una rete del Pisa) è proposta a circa 1.50.