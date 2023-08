Premier League, 3ª giornata: il pronostico di Chelsea-Luton

I soldi non fanno la felicità e i circa 2 miliardi di euro spesi in due anni dal Chelsea non stanno facendo le fortune dei londinesi. Gli uomini di Pochettino sono partiti male anche in questa stagione, in Premier League. Passi l'1-1 interno col Liverpool, da cancellare il pomeriggio col West Ham: ko per 3-1 con rigore fallito da Enzo Fernandez. Stasera a Stamford Bridge arriva il neopromosso Luton: Pochettino non può davvero sbagliare.