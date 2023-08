Milan-Torino, quota maggiorata: il Milan segna a quota 6.00

Uno vittorioso in trasferta contro il Bologna guidato da Thiago Motta , l’altro bloccato sullo 0 a 0, in casa, dai neopromossi del Cagliari : Milan e Torino arrivano al secondo turno di campionato con umori e convinzioni diversi. Per i bookmakers , il goal del Milan durante il match è praticamente cosa scontata, ma Better offre un’allettante maggiorazione sull’ esito “Sì” del mercato “ Segna Gol Casa ”, che per i nuovi iscritti passa da 1.13 a 6.00 ; sempre quota 1.13 è quella proposta da Goldbet , mentre Staryes propone la medesima quota a 1.16.

Milan-Torino: analisi del match

Se i primi 90 minuti della stagione rossonera hanno confermato qualche certezza, la principale è che Olivier Giroud, 37 anni da compiere tra poco più di un mese, non ha nessuna voglia di smettere di segnare: col Bologna, inoltre, si è spesso trovato a dover fronteggiare da solo la difesa felsinea, non limitandosi al goal ma agendo da centravanti puro, allungando la squadra e contribuendo in maniera decisiva all’azione offensiva fungendo da sponda e da vertice nelle triangolazioni: tutto lascia pensare che, nel match contro gli uomini di Juric, il francese abbia voglia e possibilità di cercare il goal per il secondo turno consecutivo – anche con l’aiuto dei nuovi arrivati Rejinders e Loftus-Cheek, che alle sue spalle hanno favorevolmente impressionato nella prima di campionato.

Dall’altra parte, il Torino arriva dal mezzo passo falso in casa con il Cagliari – mezzo poiché la stagione offrirà occasioni di riscatto, e perché scommettiamo che la squadra di Ranieri quest’anno metterà in difficoltà anche qualche grande – e certamente i rossoneri tra le mura amiche non sono la miglior squadra per tentare il colpaccio, come dimostrano le statistiche: le ultime 24 partite di Serie A tra Milan e Torino giocate in casa dai rossoneri, hanno visto questi ultimi vincere per 15 volte, mentre 9 sono stati i pareggi. La differenza reti, poi, rivela che 40 sono state le reti milaniste, soltanto 10 quelle granata.