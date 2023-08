Pronostico Milan-Torino, quote ok per Pioli

La prima è stata buona per il Milan di Pioli (che ha sbancato Bologna imponendosi per 2-0) e buona a metà per il Torino (che non è andato oltre lo 0-0 in casa contro il Cagliari di Claudio Ranieri). La seconda impone ai rossoneri di ripetersi per restare nel gruppo delle pretendenti alla vittoria finale e ai granata di fare qualcosa in più per evitare di far parte del gruppo di squadre che occupa la parte più bassa della classifica.