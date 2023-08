Liga, Getafe-Alaves: statistiche e pronostico

Fai i tuoi pronostici sulla Liga

Precedenti e curiosità: occhio al pareggio

Il Getafe era partito bene imbrigliando il Barcellona (0-0) per poi naufragare sul campo del Girona: 0-3. Dunque Mayoral e compagni cercano i primi gol in Liga, essendo rimasti gli unici a non aver ancora segnato. In fatto di cartellini gialli, invece, il Getafe è già andato abbondantemente in doppia cifra. Come dire, prima di tutto si pensa a non far giocare gli avversari, con qualsiasi mezzo.

C'è una curiosità che emerge dagli ultimi sei precedenti: sono tutti finiti in parità. Per i bookmaker un altro segno X è tutto sommato preventivabile, la quota prevista è pari a 2.90. Premi piuttosto contenuti per No Goal e (soprattutto) Under 2,5, meglio orientarsi sul Multigol Casa 1-2 offerto a 1.60.