Pronostici Champions League, il Galatasaray di Icardi sfida il Molde

Galatasaray o Molde , solo per una di loro si spalancheranno le porte della fase a gironi di Champions . I turchi sentono già nell'aria la fatidica musichetta dopo il blitz per 3-2 in Norvegia, a segno (e che gol) anche Mauro Icardi e l'ex romanista Sergio Oliveira su punizione (deviata).

Champions League, fai i tuoi pronostici

Turchi ancora favoriti, ecco il pronostico

Nei due turni precedenti, contro avversari non irresistibili come Hjk e Klaksvik, il Molde ha sempre perso la gara d'andata disputata in trasferta. Un dato poco confortante per i norvegesi che a Istanbul devono vincere con un gol di scarto per pareggiare almeno i conti.

C'è anche da aggiungere che nelle tre partite ufficiali giocate al "Rams Park", il Galatasaray non ha mai subìto gol: 1-0 a Zalgiris e Olimpia Lubiana, 2-0 al Trabzonspor in campionato.

Ci sono elementi sufficienti per schierarsi dalla parte dei turchi anche in questo secondo match dei playoff. L'1 è offerto a 1.60, può starci anche l'Over 1,5 Casa a quota 1.65. Il Molde non può fare calcoli e giocare una gara all'attacco per provare a vincere, prestando così il fianco alle temibili ripartenze turche.