Playoff Champions, quote e pronostico di Panathinaikos-Braga

Uno dei biglietti per la fase a gironi di Champions si trova a metà strada tra Braga e Atene. Vero, il 2-1 in terra lusitana avvantaggia i portoghesi ma il gol segnato al 95' da Daniel Mancini del Pana è una grossa iniezione di fiducia per i giocatori e la bolgia dell'Apostolos Nikolaidis Stadium.

Sporar sfida Abel Ruiz: le quote sui marcatori

Il Panathinaikos l'ha fatto ancora. Dopo il gol al minuto 99 contro il Marsiglia, eccone un altro contro il Braga (che poco prima aveva fallito il colpo del 3-0, il portiere italiano Brignoli ha salvato tutto) nell'eterno recupero del secondo tempo. Da lì parte il progetto rimonta dei greci, che nel turno precedente avevano battuto 1-0 in casa il Marsiglia con un gol all'83' di Bernard.

Il match d'andata ha confermato che le due squadre non hanno problemi a creare occasioni da gol, oltretutto nelle prime 5 partite ufficiali giocate dai portoghesi è sempre uscito l'Over 2,5. Interessante anche la sfida nella sfida tra i due numeri 9, Abel Ruiz (a segno all'andata) e Sporar, che si è letteralmente divorato un gol a porta vuota. Le premesse per un match da Goal sembrano esserci, almeno una rete per parte vale circa 1.75.

Avendoli nominati, uno sguardo alle quote sui marcatori. Abel Ruiz a segno paga 2.85 mentre con lo sloveno si triplica la posta.