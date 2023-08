Serie B, pronostico Pisa-Parma: quote e statistiche del match

Esordio più che convincente per il Pisa di Alberto Aquilani, Sampdoria battuta a Marassi per 2-0 grazie alle reti di Matteo Tramoni nel primo tempo e di Alessandro Arena nella ripresa. I toscani ora si apprestano a giocare per la prima volta davanti al proprio pubblico, all'Arena Garibaldi giunge un Parma reduce dalla doppia vittoria interna ottenuta contro la FeralpiSalò (2-0) e il Cittadella (2-0).