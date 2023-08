Reggiana-Palermo, ecco il pronostico del match

Nel fine settimana c'è chi è sceso in campo e chi ha osservato un "turno di riposo". La Reggiana dopo aver perso in trasferta all'esordio contro il Cittadella è riuscita a conquistare il primo punto stagionale contro il Como (2-2 al "Giuseppe Sinigaglia").

Domani al "Mapei Stadium" giunge un Palermo che ufficialmente non gioca dal 18 agosto scorso, i rosanero nel corso della prima giornata del torneo non sono riusciti ad andare oltre lo "0-0" sul campo del Bari.

Fai ora i tuoi pronostici!

Rosanero favoriti ma... scopri il pronostico del match

L'ultimo precedente tra le due compagini è andato in scena in Coppa Italia e risale al 31 luglio 2022, l'incontro disoutato al "Renzo Barbera" terminò con il successo dei siciliani per 3-2. Rimanendo in tema "Coppa Italia" la Reggiana ha da poco raggiunto i sedicesimi di finale grazie alle due vittorie consecutive ottenute prima contro il Pescara (6-2) e poi contro il Monza (2-1).

Le quote pendono dalla parte del Palermo ma non si possono di certo escludere sorprese nel corso dei 90 minuti di gioco. Un gol dei padroni di casa moltiplica la posta per 1.40 mentre l'intrigante accoppiata 1X+Multigol 1-4 è proposta mediamente a 1.90.