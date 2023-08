Donnarumma e il pronostico sullo Scudetto: "Serie A? Vi dico chi vince"

Ospite di Supertele, programma in onda su Dazn e condotto da Pardo, Gianluigi Donnarumma ha messo in risalto le favorite per la vittoria dello scudetto: “Ho visto l’Inter, seguo sempre. Penso che sia un grande campionato, sono tutte ottime squadre. Il Milan ha fatto una grande squadra cambiando tanti giocatori che si sono già ambientati bene, Pioli lavora in maniera positiva. L’Inter sappiamo quanto è forte, il Napoli ha vinto lo scudetto, tanti possono giocarselo fino alla fine, ma credo che sarà una lotta a tre tra il Napoli e le milanesi”.