Con Lukaku la Roma è da scudetto? Ecco cosa dicono le quote

Per il momento è il colpo dell'estate: Lukaku è un nuovo giocatore della Roma . Il campo dirà anche se l'attaccante belga (che ha bisogno di tempo per ritrovare la miglior condizione) potrà aiutare la sua squadra, a suon di gol, a inserirsi nella lotta scudetto .

Quote scudetto aggiornate, quanto paga adesso la Roma

Per il momento i bookie non si muovono dalla valutazione iniziale: ovvero, per lo scudetto è una corsa a quattro tra Inter, Napoli, Juventus e Milan con i nerazzurri di poco favoriti davanti ai partenopei di Garcia.

La Roma? Con Lukaku in organico ha sì fatto un salto avanti in lavagna isolandosi alle spalle del quartetto ma la quota assegnata ai giallorossi campioni d'Italia resta alta. Sui principali operatori di scommesse il tricolore alla Roma paga mediamente 15 volte la posta.