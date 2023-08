Serie A, pronostico Roma-Milan: quote e statistiche del match

Scontata la squalifica sulla panchina dei giallorossi torna a sedersi Josè Mourinho, la sua squadra nonostante abbia già segnato tre gol, colpito tre legni e calciato per ben dieci volte il pallone verso la porta difesa dal portiere di turno avversario è riuscita a totalizzare soltanto un punto nelle prime due giornate di campionato (pareggio all'esordio in casa con la Salernitana per 1-1 e sconfitta in trasferta sul campo del Verona per 2-1).

Il Milan, prossimo avversario della Roma, invece è a punteggio pieno grazie alla doppia vittoria ottenuta prima in trasferta contro il Bologna (2-0) e poi al "Meazza" contro il Torino (4-1).

Parola ai precedenti di Roma-Milan, scopri il pronostico

Gli ultimi cinque Roma-Milan andati in scena in Serie A sono sempre terminati con almeno un gol per parte e con un massimo di tre reti al novantesimo. Il Goal al triplice fischio dell'arbitro moltiplica la posta per 1.85 mentre la "combo" Goal+Multigol 2-3 si trova in lavagna a circa 2.85.