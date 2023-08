Pronostico Sassuolo-Verona, le quote sorridono ai neroverdi

La terza giornata di Serie A si apre al "Mapei Stadium" con il confronto tra il Sassuolo di Alessio Dionisi e il Verona di Marco Baroni. La compagine neroverde ha iniziato il campionato in salita, contro due avversari del livello di Atalanta (0-2 in casa) e Napoli (2-0 in trasferta) non solo ha sempre perso ma non è neanche riuscita a trovare la via del gol.