Pronostico Luton-West Ham, le quote suggeriscono il 2

Per i bookie West Ham favorito, il 2 è ben pagato

Impatto difficile con la nuova categoria per il neopromosso Luton: due partite giocate contro Brighton e Chelsea e altrettante sconfitte, con un gol segnato e sette al passivo.

Il West Ham al contrario è partito col piglio giusto, pareggiando col Bournemouth per 1-1 e poi salendo di livello con un doppio 3-1 rifilato a Chelsea e Brighton. Già, proprio le due squadre contro cui la matricola ma perso malamente.

Nel calcio ovviamente non c'è la proprietà transitiva ma come minimo il segno 2 del West Ham a 1.70 va considerato come prima scelta.

Altre due opzioni da segnalare. La combo X2+Multigol 2-5 a 1.55 e l'Over 1,5 Ospite a 1.78. Se la difesa del Luton è quella vista contro Brighton e Chelsea...