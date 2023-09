Marcatori Roma-Milan, Lukaku entra e segna? Ecco quanto vale

Roma-Milan, la quota di Lukaku marcatore

Partiamo dall'ipotesi più "semplice", ovvero Lukaku marcatore in qualsiasi momento del match. L'offerta del bookie Cplay è di ben 4 volte la posta, offerta pari a 4 anche quella di Better. Anche su Sisal il gol di Lukaku vale 4 volte la posta.

Come detto il belga potrebbe partire dalla panchina ed entrare in un secondo momento. Lo scenario perfetto, per i tifosi giallorossi, sarebbe un ingresso con gol di Lukaku: uno scenario che per i bookmaker vale 6 volte la posta.

Probabile che se Lukaku troverà spazio sarà nel secondo tempo, l'ipotesi "Lukaku marcatore nella ripresa" è offerta a 6.50.

Meno probabile per gli allibratori che Lukaku possa ricevere un cartellino. Un'eventualità quotata a 8, anche se un gol con esultanza sfrenata (lancio della maglietta) potrebbe far materializzare un'ammonizione all'esordio in giallorosso di Lukaku.