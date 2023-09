Serie A, pronostico Inter-Fiorentina: quote e statistiche del match

Riflettori puntati sullo stadio "Meazza" per la sfida tra l'Inter e la Fiorentina. I numeri delle prime due giornate di Serie A mettono in evidenza subito due dati, i nerazzurri grazie alla doppia vittoria per "2-0" centrata contro il Monza e il Cagliari sono l'unica squadra a non aver ancora subito gol mentre la "Viola" con ben 6 reti realizzate (successo per 4-1 sul campo del Genoa e pareggio per 2-2 in casa contro il Lecce) vanta il miglior attacco del torneo alla pari di quello del Milan.