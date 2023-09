Pronostico Torino-Genoa, le quote sorridono all'undici granata

Questo fine settimana il Torino di Ivan Juric ospita il Genoa di Alberto Gilardino. La compagine granata nelle prime due giornate di campionato ha prima pareggiato per "0-0" in casa contro il Cagliari e poi ha perso per "4-1" in trasferta contro il Milan. Il "Grifone" invece grazie alla vittoria ottenuta all'Olimpico contro la Lazio (1-0 con gol di Mateo Retegui) è riuscito subito a mettersi alle spalle il "4-1" subito all'esordio contro la Fiorentina.