Lecce-Salernitana, quote e pronostico del match

Seconda giornata di campionato e seconda rimonta consecutiva compiuta dal Lecce di Roberto D'Aversa . La compagine salentina dopo aver battuto all'esordio la Lazio al " Via del Mare " per 2-1 (al minuto 84 il punteggio era 1-0 in favore dei biancocelesti) è riuscita a conquistare un punto anche al " Franchi " di Firenze. La scorsa settimana i giallorossi contro la Fiorentina hanno chiuso il primo tempo con uno svantaggio di due reti (2-0) ma poi nella ripresa sono riusciti ad evitare la sconfitta grazie ai gol realizzati da Hamza Rafia e Nikola Krstovic .

Anche la Salernitana non ha ancora mai perso in campionato ma a differenza del Lecce ha fatto registrare il segno X sia in trasferta contro la Roma (2-2) che in casa con l'Udinese (1-1).

Le statistiche dei giallorossi, scopri il pronostico

Il Lecce in queste prime due giornate è sempre andato a segno nel secondo tempo, la possibilità che Gabriel Strefezza e compagni riescano a trafiggere il portiere avversario prima del duplice fischio dell'arbitro raddoppia mediamente una qualsiasi puntata.

Interessante poi la quota dell'esito "Squadra 1 segna nei due tempi: Si" proposta a circa 3.35 mentre il Multigol Casa 1-2 moltiplica la posta per 1.55. Entrando di più nel dettaglio poi si possono provare anche la "Somma Gol Casa: 1" a 2.75 e la "Somma Gol Casa: 2" a 3.75.