Pronostico Serbia-Ungheria, l'analisi e le quote del match

La strada per conquistare il pass valido per partecipare ai prossimi Europei di calcio è ancora molto lunga. La classifica del Gruppo G al momento vede Serbia e Ungheria appaiate nelle prime due posizioni a quota sette punti.

La Nazionale guidata da Dragan Stojkovic dopo aver battuto nelle prime due giornate Lituania (in casa) e Montenegro (in trasferta) per 2-0 non è riuscita ad andare oltre l'1-1 sul campo della Bulgaria. I magiari invece hanno aperto il girone con una vittoria contro la Bulgaria (3-0 davanti al proprio pubblico) e poi hanno fatto registrare un pareggio in Montenegro (0-0) e un successo interno con la Lituania (2-0).

Ungheria reduce da 4 No Goal di fila, scopri il pronostico

Le quote di questo incontro pendono dalla parte della Serbia, il trionfo delle "Aquile Bianche" moltiplica la posta per 1.70 mentre la doppia chance X2 è proposta mediamente a 2.05.

Lazar Samardzic e compagni in ben otto delle precedenti dieci gare disputate (amichevoli comprese) sono riusciti a timbrare il cartellino in almeno due occasioni. L'Ungheria dopo esser riuscita nelle ultime quattro partite a mantenere la propria porta inviolata potrebbe tornare a subire almeno un gol. Il Multigol Casa 1-2 si trova in lavagna a 1.55 mentre l'Over 1,5 Casa raddoppia una qualsiasi puntata.