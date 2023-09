Pronostico Colombia-Venezuela, le quote sorridono a Cuadrado e compagni

Due Nazionali in serie positiva sono pronte a sfidarsi allo stadio " Metropolitano Roberto Meléndez " di Barranquilla . Da una parte c'è una Colombia che poco più di due mesi fa è riuscita a battere la Germania a Gelsenkirchen per 2-0 (a segno Diaz e Cuadrado ) mentre dall'altra c'è un Venezuela che non ha mai perso nelle precedenti 7 gare amichevoli disputate.

L'ultima sconfitta della Colombia risale al lontano 2 febbraio 2022, un 1-0 contro un'Argentina che da lì a poco sarebbe poi diventata Campione del Mondo. La Tricolor nelle successive 11 partite disputate (amichevoli comprese) ha fatto registrare la bellezza di 9 vittorie e 2 pareggi.

Per le quote non c'è partita

La Nazionale allenata da Nestor Lorenzo parte con i favori del pronostico. Il segno 1 al triplice fischio dell'arbitro si gioca a 1.35, la "X" è in lavagna a circa 4.65 mentre il "2" moltiplica la posta per 8.80. Il Venezuela non è mai andato a segno nelle ultime 4 partite disputate sul campo della Colombia, più No Goal (a 1.52) che Goal (a 2.35) al termine del secondo tempo.