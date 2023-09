Qualificazioni Euro 2024, ecco il pronostico di Cipro-Scozia

Dopo le prime 4 giornate del Gruppo A la Nazionale allenata da Steve Clarke vanta il miglior attacco (ben 9 gol realizzati) e la miglior difesa (una sola rete subita) del girone. Nel dettaglio McTominay e compagni dopo aver battuto all’esordio per 3-0 il Cipro si sono riusciti sempre a ripetere anche contro la Spagna (2-0), la Norvegia (2-1) e la Georgia (2-0).

Diverse reti in vista a Larnaca

La selezione britannica parte nettamente con i favori del pronostico, il segno 2 al termine del secondo tempo si gioca mediamente a 1.30.

Il ruolino di marcia del Cipro parla in maniera molto chiara: l’undici di Temur Ketsbaia nelle precedenti 3 gare ufficiali non solo ha sempre perso ma ha anche sempre subito almeno due reti contro Scozia (3-0), Georgia (2-1) e Norvegia (3-1). La “combo” che lega il segno 2 alla possibilità che il match finisca con almeno tre reti al triplice fischio dell’arbitro paga mediamente per 1.55.