Qualificazioni Euro 2024, Ucraina-Inghilterra: quote scommesse e pronostico

Nel gruppo C delle qualificazioni a Euro 2024 , quello dell' Italia di Spalletti , si gioca un match importante come Ucraina-Inghilterra (sul neutro di Wroclaw in Polonia). I Tre Leoni cercano la quinta vittoria di fila forti di uno strapotere certificato dai numeri : 15 gol fatti e uno solo al passivo, firmato Retegui .

Inghilterra favorita ma...

L’Ucraina è alla sua quarta partita nel gruppo C, dopo aver perso al debutto contro gli inglesi (0-2) il nuovo corso targato Rebrov è iniziato con due vittorie, entrambe molto sofferte: 3-2 in rimonta sul campo della Macedonia e 1-0 a Malta. Le due nazionali si erano trovate di fronte anche nei quarti di Euro 2020 e anche in quell’occasione l’Inghilterra ha fatto la voce grossa: 4-0.

Per le quote la vittoria inglese è molto probabile ed è offerta a 1.45, il successo ucraino paga oltre 7 volte la posta. Malinovskyi e compagni punteranno sull'orgoglio per evitare quanto meno una sconfitta senza reti all'attivo. Interessante in quest'ottica l'opzione “Squadra 2 vince a zero: No” a quota 1.52.

L'ultimo precedente

Alcune statistiche relative all'ultimo precedente tra Inghilterra e Ucraina fotografano il netto dominio dei Leoni. Otto tiri nello specchio della porta, zero invece quelli dell’Ucraina. Nei corners il computo è di sette a uno per Kane e compagni, avanti 62% vs 38% anche nel possesso palla. Solo un cartellino giallo a Londra, comminato a Malinovskyi.