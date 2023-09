Pronostico Macedonia-Italia, quote ok per Spalletti

Fai i tuoi pronostici seguendo i consigli di Gollo Predictor

Le quote su Under/Over 2,5

Partire per modo di dire visto che per gli Azzurri si tratta del terzo impegno nel gruppo C mentre la Macedonia, che ha gli stessi nostri punti (3), di partite ne ha giocate già tre. La difesa non è decisamente il punto di forza del nostro prossimo avversario, solo Liechtenstein e San Marino (che però hanno giocato una gara in più) hanno incassato più reti della Macedonia. Un assist per Spalletti che a Skopje proverà a coniugare fin da subito vittoria e bel calcio.

Tra Under e Over 2,5 i bookie non a caso propendono per il secondo esito, offerto a 1.75. Tra gli altri mercati disponibili intriga l'opzione Multigol Ospite 2-4 (da due a quattro reti dell’Italia) a 1.57 mentre restringendo il range a due o tre reti (Multigol Ospite 2-3) la quota è 1.95.

Marcatori-Macedonia-Italia, Immobile in prima fila

In quel “maledetto” Macedonia-Italia Ciro Immobile restò in campo 77 minuti, senza lasciare il segno. Il bomber laziale ha la chance di rifarsi contro i macedoni e i bookmaker credono che stavolta riuscirà ad esultare. L’ipotesi “Segna Immobile o il suo sostituto” si può trovare al doppio della posta.

Occhi puntati anche su Federico Chiesa, protagonista di un ottimo avvio di stagione con la maglia della Juventus. Una rete dell’esterno è in lavagna a 2.75, stessa quota per Jack Raspadori.