Il pronostico di Belgio-Estonia, quote ok per il successo di Lukaku e compagni

Nel Gruppo F non si gioca soltanto Svezia-Austria , al " King Baudouin Stadium " di Bruxelles il Belgio va a caccia della prima vittoria davanti al proprio pubblico. I " Diavoli Rossi " di Domenico Tedesco sfidano l' Estonia dopo aver fatto registrare tre successi (tutti in trasferta) e un pareggio (in casa con l' Austria per 1-1) nelle prime 4 gare di qualificazione ad Euro 2024 .

Fai ora i tuoi pronostici

"Diavoli Rossi" favoriti, scopri il pronostico

Per le quote sono davvero minime le possibilità per l'Estonia di fare risultato contro il Belgio. Il segno 1 è in lavagna solamente a 1.06 mentre la doppia chance X2 moltiplica la posta per circa 8.90. L'Over 2,5 si trova in lavagna a 1.35 mentre l'accoppiata 1+Multigol 3-5 è offerta a 1.67.



Lukaku a segno per primo? Ecco quanto paga

Romelu Lukaku nel Gruppo F è gia riuscito a segnare la bellezza di 6 reti (il Belgio in totale ne ha realizzate 8) e due di queste sono state siglate proprio nell'ultimo precedente vinto contro l'Estonia. La possibilità che l'attaccante belga riesca a realizzare il primo gol del match si gioca a 3.30.