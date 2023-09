Il Gremio di Suarez e Iturbe sfida il Bragantino: il pronostico

Nel Brasileirao vincere in trasferta non è facile per nessuno. Il Gremio non fa eccezione alla "regola" e per Luis Suarez e compagni è alle porte la delicata trasferta sul campo del Bragantino. Il Gremio ha 39 punti in classifica dopo 22 giornate, il Bragantino è a 36 e sente profumo di aggancio in zona Libertadores.