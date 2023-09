Independiente-Huracan, il pronostico: quote ok per i padroni di casa

La formazione allenata da Carlos Tevez dopo aver perso all'esordio sul campo del Colon (1-0) è riuscito a centrare due successi consecutivi contro il Velez (in casa per 2-1) e il Gimnasia La Plata (in trasferta per 2-1).

L'Huracan invece con cinque reti all'attivo e tre al passivo ha fatto registrare due vittorie (entrambe in casa contro Banfield e Colon) e una sconfitta (in trasferta con il Talleres Cordoba). Matias Coccaro e compagni in questi tre incontri hanno sempre regalato il Multigol 2-3.

Fai ora i tuoi pronostici!

L'undici di Tevez parte favorito, scopri il pronostico

Per le quote la partita si preannuncia molto equilibrata. La squadra di Carlos Tevez parte leggermente favorita a 2.25 mentre il "2" al termine del secondo tempo paga mediamente 3.30. In un match così combattuto risulta difficile immaginare che una delle due squadre riesca a prendere il sopravvento sull'altra. Independiente senza Over 3,5 in casa da ben 14 incontri di fila, la "combo" 1X+Under 3,5 moltiplica la posta per circa 1.50.