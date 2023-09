Serie B, Venezia-Spezia da Goal? Analisi e pronostico

Anticipo di Serie B in rima: Venezia-Spezia, e in riva: alla Laguna. Gli aquilotti di Alvini cercano la svolta dopo un avvio imprevedibilmente sofferto: un pari pirotecnico col Sudtirol e le sconfitte con Catanzaro e Como. Il Venezia non ha ancora perso, dando prova di forza a Marassi contro la Samp. Insomma, per i liguri non sarà una partita facile.

I numeri delle due squadre e il fresco precedente

Alvini sa di dover reggere la forza d'urto arancioneroverde, il Venezia è sul terzo gradino del podio (insieme al Palermo) per quanto concerne i gol segnati mentre lo Spezia è secondo solo alla FeralpiSalò in materia di reti subite.

Il Venezia ha uno stimolo in più per far bene, in Coppa Italia infatti Pohjanpalo e compagni hanno pareggiato 2-2 sul neutro di Cesena contro i liguri, poi vittoriosi ai calci di rigore.

Le premesse per assistere ad un match con almeno una rete per parte ci sono tutte. In alternativa al Goal, offerto a 1.60, può meritare considerazione la combo 1X più Over 1,5.