Torna la Liga con Rayo-Alaves: statistiche e pronostico

Torna la Liga con Rayo-Alaves, anticipo della quinta giornata. Due squadre che hanno collezionato gli stessi punti (6) e con un ruolino di marcia che non contempla il segno X.

Fai i tuoi pronostici sulla Liga

Alaves "abbonato" al segno 1: la spiegazione

Stessi punti in classifica ma percorsi diversi per Rayo e Alaves. I madridisti hanno fatto il pieno nelle prime due giornate per poi piegarsi al cospetto di Atletico Madrid (un umiliante 0-7) e Betis (0-1). L'Alaves, neopromosso, ha alternato le due vittoriose gare interne alle due infruttuose trasferte disputate contro Getafe e Cadice (doppio 0-1). Dunque, poker di segni 1 a referto nelle partite giocate dai baschi.

A pronostico l'1 ci sta tutto e i bookie sono dello stesso avviso, bancando a 1.90 la vittoria di Isi Palazon e compagni. Dopo la sosta tuttavia si può sempre mettere in conto qualche imprevisto, tenendo anche conto del fatto che Rayo e Alaves non hanno ancora mai pareggiato.

Il consiglio è di optare per il Multigol Casa 1-2 o per la combo 1X più Under 3,5.