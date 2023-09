Bundesliga, il Bayern di Kane sfida il Leverkusen: ecco il pronostico

In Bundesliga ci sono soltanto due squadre a punteggio pieno e nel corso della 4ª giornata del torneo scenderanno in campo all' Allianz Arena di Monaco . Da una parte c'è il Bayern di Thomas Tuchel che dopo aver battuto il Werder Brema all'esordio (4-0) è riuscito a ripetersi anche nei successivi due incontri disputati contro Augsburg (3-1)e M'gladbach (2-1) mentre dall'altra c'è il Leverkusen di Xabi Alonso che è reduce da tre vittorie consecutive contro Lipsia (3-2), M'gladbach (3-0) e Darmstadt (5-1).

Fai ora i tuoi pronostici!

Bavaresi favoriti ma occhio alle sorprese

Il Bayern Monaco parte con i favori del pronostico, il successo di Muller e compagni davanti al proprio pubblico è proposto in lavagna a 1.58. L'ultimo precedente tra le due squadre andato in scena all'Allianz Arena è terminato 4-0 per l'undici di Monaco ma va sottolineato il fatto che il Leverkusen era ancora sotto la guida del tecnico svizzero Gerardo Seoane (al ritorno, a campi invertiti, con Xabi Alonso in panchina la partita è terminata 2-1 per le "Aspirine").

L'incontro potrebbe rivelarsi più equilibrato del previsto, la "combo" che lega la doppia chance 1X al Multigol 1-4 è proposta mediamente a 1.65.