Serie A, tutti i consigli e i pronostici di Kristian Pengwin

Segui il Pengwin sul suo profilo Instagram

Inter-Milan, un derby che promette spettacolo

Alle ore 18 di sabato va in scena l’attesissimo derby di Milano tra Inter e Milan, uniche due squadre ancora a punteggio pieno dopo le prime tre giornate di campionato.

La squadra di Simone Inzaghi in questo avvio di stagione ha sempre battuto i suoi avversari con almeno due goal di scarto e soprattutto senza aver mai concesso nemmeno una rete, scacciando via tutti i dubbi che la stampa aveva messo sulla retroguardia nerazzurra dopo i tantissimi goal incassati nel pre-campionato. La formazione dovrebbe essere la solita, con la coppia Lautaro-Thuram davanti e con De Vrij che parte favorito al centro della difesa sul recuperato Acerbi.

Capitolo Milan: il "Diavolo" durante il mercato ha rinforzato la sua rosa con l'innesto di diversi giocatori nuovi, provenienti da altri campionati, che sono riusciti in poco tempo a integrarsi benissimo negli schemi di Stefano Pioli. La fase offensiva sembra ormai essere meno Leao dipendente: ora serve tornare a fare una grande prestazione dopo le brutte figure dello scorso anno contro i cugini.



Entrambe le compagini in attacco fanno paura e vantano con 8 reti segnate a testa il miglior attacco del torneo. L'Inter difficilmente riuscirà, come nelle ultime 3 partite e soprattutto nei precedenti 4 derby, a mantenere la propria porta inviolata. Per questo motivo andiamo su un Goal o Over 2.5.

Curiosità: 8 sono le reti realizzate da entrambe le squadre in queste prime 3 gare di campionato. Stesso numero anche per i goal segnati da Lautaro nei derby: tra i giocatori in attività è quello al primo posto.

Juventus-Lazio, tra alti e bassi

Alle ore 15 di sabato la prima gara di questa giornata Juventus-Lazio, con entrambe le squadre che hanno iniziato la stagione tra alti e bassi. La Juventus arriva a questa sfida dopo la vittoria netta di Empoli, un "2-0" che è servito a cancellare il brutto pareggio casalingo contro il Bologna. Il gruppo vuole riuscire a riavvicinare la vetta sfruttando il derby che si giocherà subito dopo e sarà trascinata da un Chiesa che ha già segnato due reti in questo avvio di stagione, lo stesso numero di quelle messe a segno nel precedente campionato.

La Lazio dopo un avvio pessimo, con due sconfitte in altrettante gare, si è rifatta con gli interessi, andando a sbancare il Maradona nella sfida prima della pausa. Storicamente però la squadra di Sarri soffre la Juventus, con ben 85 sconfitte rimediate in Serie A (con nessuna peggio), e difficilmente otterrà una seconda vittoria consecutiva lontana da casa in un big match.

Per questa ragione sembra lecito provare la "combo" 1X+Multigoal 1-4 in una gara dove la Juventus di Allegri difficilmente uscirà dal campo a mani vuote.

Roma-Empoli, iniziare la stagione

Alle ore 20.45 di domenica è in programma la sfida dell’Olimpico tra Roma e Empoli con i giallorossi che proveranno a centrare la prima vittoria della stagione. La squadra di Mourinho arriva a questa quarta giornata con la miseria di un solo punto conquistato nelle prime tre frutto del pareggio ottenuto alla prima giornata contro la Salernitana.

C’è da dire però che se nell’ultima gara disputata contro il Milan la sconfitta era un punteggio più che meritato nelle precedenti due gare contro i campani e contro l’Hellas hanno influito molto le indecisioni di Rui Patricio. Per la gara rientrerà Dybala che dovrebbe formare la coppia offensiva insieme a Lukaku.

L'Empoli in queste prime tre giornate non solo non ha ancora ottenuto punti ma non è nemmeno mai riuscita ad andare in rete. La squadra di Zanetti deve ancora trovarsi e questa sfida sicuramente non sarà la migliore per riuscire a farlo. Da sottolineare che i toscani nella loro storia non hanno mai vinto contro la Roma all’Olimpico.

In questo match non sembrano esserci dubbi sul segno 1 con i giallorossi che non possono fallire questa occasione davanti al proprio pubblico. Dopo le reti realizzate in Nazionale Romelu Lukaku proverà a ripetersi anche in giallorosso: arriverà la sua prima “chiamata”?